Британия решила направить спецназовцев в Персидский залив

Командование Королевского военно-морского флота Великобритании направит в район Персидского залива 100 спецназовцев, задачей которых станет защита британских судов после эскалации напряженности в этом регионе.

По информации издания, задача по обеспечению охраны судов возложена на морских пехотинцев 42-го десантно-диверсионного отряда, который базируется возле Плимута, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Местом базирования этого подразделения станет открытая в прошлом году британская военно-морская база в Бахрейне. Отсюда британские спецназовцы будут выходить в море на военных кораблях, которые осуществляют патрулирование вод Персидского залива, и защищать следующие через Ормузский пролив как военные суда, так и корабли торгового флота Великобритании.

В четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул, среди членов экипажа были россияне. Официальный Лондон уже обвинил Тегеран в причастности к произошедшему в Оманском заливе.

Москва призывала провести расследование инцидента в Оманском заливе и подчеркивала, что пока рано делать выводы о виновности Ирана.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной взрывов танкеров.