Российский поисковик сообщил об оставшихся в Афганистане советских военных

Российский поисковик и член межведомственной комиссии (МВК) по военнопленным и пропавшим без вести Александр Лаврентьев заявил, что в Афганистане остались выжившие советские военнослужащие.

«То, что живые наши советские солдаты и офицеры там есть, – это факт», – сказал Лаврентьев, передает РИА «Новости».

Он также подтвердил сведения про считавшегося пропавшим без вести и выжившем советском летчике. Об этом случае в 2018 году сообщал глава Союза десантников России Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин. Позднее стало известно имя пропавшего пилота.

«О деталях дела сейчас говорить неуместно. Я знаю предысторию и некоторые детали. Но поскольку работа по этому вопросу идет, я их называть не буду. Работа продолжается... Информация о том, что он был жив, по крайней мере, два года назад, она достоверная. Я не могу назвать источники. Там все очень сложно. Там есть проблемы, но работа продолжается», – заключил Лаврентьев.

В четверг РБК сообщал, что Лаврентьев, который попал в плен в афганской провинции Герат, спустя месяц был освобожден при помощи российского МИДа и Главного управления национальной безопасности Афганистана.