Стало известно имя выжившего в Афганистане советского летчика

Советский летчик, который выжил после того, как был сбит в Афганистане в 80-е, – это, по неподтвержденным данным, старший лейтенант Александр Баранов, заявил заместитель руководителя ветеранской организации «Боевое братство» Вячеслав Калинин.

«Им, предположительно, может быть старший лейтенант Александр Баранов, старший летчик второй авиационной эскадрильи штурмового авиаполка Су-25 в Баграме», – передает РИА «Новости» слова Калинина.

Он отметил, что однозначно утверждать это пока нельзя, поскольку работа по его поиску активно продолжается как по официальным, так и неофициальным каналам.



По «Боевого братства»», 2 сентября 1986 года Баранов не вернулся из полета на «ночную охоту». Поиски пилота и обломков самолета результатов не дали.



Как рассказал кавалер ордена Красного Знамени Василий Высоцкий, который в 1985-86 годах служил командиром 2-й авиационной эскадрильи штурмового авиаполка Су-25 в Баграме, точной информации о судьбе Баранова до сих пор нет.



«С Александром Барановым мы выполнили в Афганистане совместно десятки боевых вылетов до лета 1986 года, когда я поступил в ВВА им. Гагарина и покинул свой полк. Трагедия случилась, когда я уже был в Союзе», – сказал Высоцкий.



Напомним, ранее руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин сообщил, что советский летчик, сбитый в Афганистане и считавшийся без вести пропавшим, жив. Предположительно он находится в Пакистане. Почему он не выходил на связь в течение 30 лет, неизвестно.

Позднее СМИ сообщили, что советского летчика, сбитого в Афганистане в 1987 году и найденного живым, вероятно, зовут Александр Миронов. По другим данным, речь идет о Сергее Пантелюке.

Дочь пропавшего 30 лет назад в Афганистане летчика Сергея Пантелюка Лариса рассказала о своем отце.