Вологодский губернатор предоставил бюджетникам льготы на санаторное лечение

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе Форума женщин, проходящего в областном центре, вручил участницам путевки на санаторно-курортное лечение.

Предоставить работникам бюджетной сферы путевки на санаторно-курортное лечение в половину стоимости – это одна из инициатив Олега Кувшинникова, сообщается на сайте Vologda.poisk.ru. Об этих льготах он заявил на Прямой линии в декабре 2018 года.

Такая социальная поддержка распространяется на сотрудников здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры и туризма, физической культуры и спорта, работающих в государственных или муниципальных учреждениях.

Как действует механизм получения такой льготы? Работнику нужно обратиться в любую санаторно-курортную организацию на территории области с лицензией на осуществление данной деятельности, форма собственности роли не играет. Можно выбрать один из способов оздоровления: «курсовку» (с более коротким периодом пребывания) или стандартный процесс оздоровления на 21 день.

Чтобы забронировать путевку, необходимо предоставить три документа. Для получения льготы необходима справка с места работы, подтверждающая, что человек является работником государственного или муниципального учреждения в перечисленных сферах. Нужна также медицинская справка о прохождении диспансеризации в 2018 году с установленной 2 или 3 группой здоровья. И также нужно предоставить медицинскую справку для получения санаторно-курортного лечения.

После этого заключается договор на оказание услуг.

Путевка в санаториях Вологодской области в среднем стоит 28 тыс. рублей. Половину оплачивает сам человек, половину – бюджет Вологодской области.

Только в этом году на реализацию инициативы губернатора из областной казны будет потрачено 140 млн рублей.

По словам Олега Кувшинникова, каждый год 10 тыс. работников из бюджетной сферы смогут таким образом поправить свое здоровье.

Также в ходе форума Кувшинников предложил законодательно закрепить 14 июня как День вологодского кружева.

На форуме более 600 представительниц из 21-го региона России в течение двух дней обсуждали особенности имиджа современной деловой женщины, способы управления временем, а также ряд политических и экономических вопросов. Завершился первый день праздничным концертом, посвященным Дню России.

Второй день форума для представительниц прекрасного пола открыли модели агентства «Ева». Они представили кружевной коллаж из коллекций разных лет вологодского дизайнера Елены Котоминой. После дефиле, перед женщинами выступил губернатор области с предложением отмечать на Вологодчине новый праздник.