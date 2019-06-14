Министр обороны Румынии «раскрыл» военные планы России в Черном море

Россия занимает агрессивную позицию в Черном море, заявил министр национальной обороны Румынии Габриел Леш на международной конференции «Форум безопасности на Черном море и на Балканах» в Мамае.

«В отличие от региона Балтийского моря в Черном море Россия занимает постоянную агрессивную позицию», – цитирует министра ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день российская сторона «усилила агрессивные действия в регионе», особенно по отношению к Украине. Все это часть общей стратегии, считает глава оборонного ведомства.

«Россия уже способна при необходимости воспрепятствовать военными средствами проходу в Черное море извне», – предположил он.

Также министр добавил, что Россия рассматривает Румынию как потенциальную цель для наступательных действий, поскольку воспринимает ее как центр принятия решений НАТО.

По мнению Леша, Черное море важно для национальной безопасности российского региона, так как дает контроль над Кавказом, Молдавией и половиной Украины, а также дает возможность влиять на Балканы, Средиземноморье и Ближний Восток.

Главной целью России министр называет доминирование в Черном море. Поэтому он убежден, что этому нужно противостоять с помощью союзной стратегии в регионе, а также жесткой позиции.

Ранее Минобороны США и Греции обсудили Россию и Черное море.