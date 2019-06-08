Минобороны США и Греции обсудили Россию и Черное море

Пентагон сообщил о переговорах и.о. главы ведомства Патрика Шанахана с министром обороны Греции Эвангелосом Апостолакисом.

Одной из тем переговоров стал вопрос «региональных последствий конкуренции великих держав с Россией и Китаем», передает ТАСС.

Кроме того, обсуждалась «безопасность на Балканах и в Черном море».

Стороны продолжат «работу по распределению обязанностей в НАТО», сообщил Пентагон