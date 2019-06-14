Созданное Порошенко госрегулирование энергетики и услуг ЖКХ признали неконституционным

Экс-президент Украины Петр Порошенко превысил свои конституционные полномочия, создав своим указом национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

КС Украины признал неконституционными ряд положений закона «О национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», сообщает «Зеркало недели».

В частности, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным образом, ее статус и способ формирования не соответствуют конституции.

Такое решение суд вынес в результате рассмотрения дела по представлению 46 народных депутатов.

Согласно конституции, полномочия президента не предусматривают права создавать такие органы. Кроме того, по конституции у президента нет права назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Порошенко создал НКРЭКУ, подписав указ от 27 августа 2014 года. В 2016 году Верховная рада приняла закон, который предусматривает, что НКРЭКУ является постоянным независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

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