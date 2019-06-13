США продлили санкции против Белоруссии

Соединенные Штаты приняли решение о продлении на год односторонние санкции против Белоруссии.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

В феврале 2019 года Евросоюз продлил оружейное эмбарго против Белоруссии на год и санкции против четырех представителей белорусских силовых ведомств.