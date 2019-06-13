Представленные на «Тавриде» проекты архитекторов предложено воплотить в жизнь

Разработанные молодыми архитекторами на форуме «Таврида» проекты могут быть воплощены в жизнь, сообщил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в ходе смены «Молодежный архитектурный проектный офис «Таврида».

Около 200 участников смены из всех регионов в возрасте 18-35 лет представили экспертам 16 проектов по организации образовательного пространства мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье и благоустройству молодежного центра «Машук» в Пятигорске, передает ТАСС.

«Все, что мы обсуждаем, работа, которую вы делаете [на форуме], – это не учебные задания, а всерьез. Мы действительно хотим попробовать, чтобы идеи, предложения, проекты, над которыми вы самоотверженно работали, стали реальностью», – сказал Кириенко, обращаясь к участникам смены.

Он подчеркнул, что молодые архитекторы старались разработать многофункциональные решения, которые позволяли бы использовать создаваемые площадки для различных целей. Также Кириенко отметил, что многие архитекторы учитывали в своих проектах вопросы экологии, закладывали в них философские смыслы.

Молодые архитекторы представили инициативы, которые можно реализовывать в ближайшее время. В частности, они продемонстрировали несколько проектов парков, где предусмотрены площадки для разных молодежных субкультур.

В рамках форума были представлены и предложения на перспективу. К примеру, участница форума Ольга Вихляева рассказала о создании парка с использованием дополненной реальности и искусственного интеллекта.

«Посетители парка, который может появиться как на территории «Сенежа», так и на территории «Машука», будут надевать очки дополненной реальности, благодаря которым пространство вокруг них будет дополнятся объектами, созданными искусственными интеллектом. Если ребенок мечтает стать космонавтом, то он в очках дополненной реальности увидит рядом, помимо реальных объектов, ракеты, звезды и планеты, которые для него нарисует нейросеть, управляющая работой парка», – уточнила она.

Пятый юбилейный форум «Таврида 5.0» проходит в два этапа. Участники первых шести смен вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля «Таврида – АРТ». С июня по август пройдет шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум «Таврида» – уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов «Творческие инициативы молодежи».

Организатором форума «Таврида» является автономная некоммерческая организация «Центр развития культурных инициатив».