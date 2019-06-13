Американский БТР испытали с помощью ядерного реактора

Американское Агентство по ядерным вооружениям и противодействию оружию массового поражения (USANCA) провело испытания БТР M1135 Stryker NBCRV с использованием ядерного облучения, пишут СМИ.

БТР облучили в экспериментальном импульсном ядерном реакторе на ракетном полигоне White Sands Missle Range, пишет «Наука и техника».

Специалисты проверили, насколько хорошо машина сможет защитить экипаж от облучения и соотнесли эти данные с компьютерной моделью по расчету уровня облучения БТР.

Майор USANCA Уильям Босли заявил, что новая методика даст возможность установить стойкость к радиации без «натурных» тестов, что позволит обойтись без дорогостоящего облучения в реакторе.

Машина Stryker NBC RV оборудована блоком датчиков, отслеживающих состояние окружающей среды в реальном времени. Вентиляционная система машины может создать в корпусе БТР повышенное давление, исключающее попадание зараженных воздуха и пыли.

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