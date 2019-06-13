В «Нафтогазе» заявили о расширении США работы над санкциями против «Северного потока – 2»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Конгресс США расширил работу над введением санкций против «Северного потока – 2», в Сенат поступил новый проект закона против компаний, задействованных в строительстве объекта.

«Конгресс США расширяет работу над санкциями против «Северного потока-2». Несколько недель назад американские парламентарии зарегистрировали законопроект о санкциях в отношении лиц, задействованных при строительстве этого газопровода, в верхней палате Конгресса. Вчера аналогичный по содержанию законопроект №HR3206 также поступил на рассмотрение нижней палаты», – сообщил Коболев в Facebook.

Глава «Нафтогаза» отметил, что эти проекты поддерживаются как республиканцами, так и демократами в обеих палатах Конгресса.

«Нафтогаз прилагает максимальные дипломатических усилий в противодействии этом кремлевскому проекту. Мы сотрудничаем как с американскими, так и с европейскими парламентариями и членами правительства, разрабатываем совместные пути противодействия построении «Северного потока – 2», который составляет существенную угрозу для международной энергетической безопасности», – заключил Коболев.

В мае министр энергетики США Рик Перри заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении «Северного потока – 2». В Кремле в ответ выразили уверенность, что проект будет реализован, а в МИД также подчеркнули, что проект «Северный поток – 2» носит коммерческий характер и отвечает интересам Европы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сравнил поведение США на энергетическом рынке со временами Дикого Запада.

Газета ВЗГЛЯД писала, помешают ли новые санкции строительству газопровода и чем могла бы ответить Россия.