МИД призвал не спешить обвинять Иран в инциденте в Оманском заливе

Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал не делать поспешных выводов и не возлагать вину на Иран за инцидент c двумя танкерами в Оманском заливе.

«Я бы воспользовался этой возможностью, чтобы предостеречь от поспешных выводов, от каких-то попыток возложить ответственность на тех, кто неугоден, что называется, целому ряду известных государств», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

Напомним, в четверг иранский телеканал «Пресс-ТВ» сообщил о нападениях на два нефтяных судна в Оманском заливе. При этом сообщалось, что среди членов экипажа одного из танкеров были россияне. Позже стало известно, что один из атакованных в Оманском заливе танкеров затонул.

МИД назвал инцидент с танкерами в Оманском заливе отражением остроты ситуации в регионе

Политолог Федор Лукьянов, комментируя газете ВЗГЛЯД атаку на два танкера, заявил: «Важно не то, кто за этим стоит, а как это используется. Иран – государство опасное, которое нужно любой ценой остановить – эти заявления в духе Саудовской Аравии и соответствуют линии Израиля и США. Вопрос в том, как далеко они хотят зайти. Очень мутная история, концов которой не найти».