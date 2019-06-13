Пообещавший победить Россию эстонский офицер возглавил ополчение страны

В Эстонии на должность командующего военизированным ополчением «Кайтселиит» («Союз обороны») одобрен полковник Рихо Юхтеги, об этом сообщила пресс-служба кабинета министров страны.

«Должность лидера добровольной военизированной организации требует от офицера больше, нежели в случае управления традиционным воинским подразделением, и я убежден, что полковник Юхтеги продолжит развивать «Кайтселиит» последовательно, сбалансированно и профессионально», – сказал министр обороны Эстонии Юри Луйка, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Юхтеги вступит в должность 19 июля.

«Кайтиселиит» – это добровольческое военизированное формирование, входящее в состав министерства обороны. Отделения организации есть в 15 уездах, общая численность достигает порядка 20 тыс. человек. «Кайтиселиит» постоянно участвует в общевойсковых и международных учениях и проводит собственную подготовку.

Юхтеги является одним из создателей этого формирования, ранее он служил в военной разведке, участвовал в операциях НАТО в Афганистане, работал военным атташе в Грузии, а с 2012 года руководил подразделениями по специальным операциям.

В 2018 году Юхтеги стал известен благодаря своему высказыванию о победе над российской армией в случае вторжения в Таллин.