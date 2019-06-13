В Грузии построят порт для американских подлодок

США придают особое значение строительству нового порта в Грузии в Анаклиа не только потому, что тот будет иметь торговые функции, но и для укрепления региональной безопасности, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Тбилисская газета «Квирис палитра» («Палитра недели») отмечает, что глубина порта в Анаклиа, как это было анонсировано ранее, составит до 20 метров, что «снимет проблемы для приема любых судов – авианосцев, любых подводных плавсредств».

Газета при этом отмечает, что по конвенции Монтре Турция не пропустит авианосцы в новый порт, однако в Анаклиа «как рыбы в воде смогут чувствовать себя суда крейсерского типа».

Глубина ныне существующих в Грузии портов в Батуми и Поти около 10 метров, отмечает «Палитра недели».

Издание сообщает, что в плане сближения Грузии и НАТО грузинские черноморские порты должны быть активно использованы, в том числе для доставки на многонациональные учения военной техники.

«Нет ничего плохого, если вскоре, наряду с Батуми и Поти, к этому подключится Анаклиа», – отмечает газета.

«Но что для нас хорошо, то плохо для России и Турции. Москве не на руку экономическое развитие Грузии и частые посещения грузинских портов натовскими кораблями. Анкара же понимает, что Анаклиа отнимет у Турции клиентов, создав конкуренцию ее портам», – утверждает авторитетная газета.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, находящийся в США, подтвердил готовность правительства его страны построить глубоководный порт в Анаклии на Черном море, к чему его призвал госсекретарь Майк Помпео. Майк Помпео заявил премьер-министру Грузии, что новый порт усилит потенциал Грузии как страны со свободной экономикой.

По словам руководителя Госдепа, «завершение проекта порта защитит Грузию от экономического влияния России и Китая».

Госсекретарь сказал, что эти две страны – «призрачные друзья, которые не учитывают интересы Грузии».

Стоимость проекта оценена в 2,5 млрд долларов. Порт будет построен вблизи границы с Абхазией на территории 400 га, процесс строительства рассчитан на девять фаз. Открытие назначено на 2020–2021 годы. В год через этот порт, самый глубоководный на Черном море, запланировано перевозить до 100 млн тонн грузов. В Анаклии при поддержке Германии также планируется построить подземное газохранилище.

В четверг министр экономики Грузии Натиа Турнава заявила, что порт в Анаклиа имеет «стратегическое значение», поэтому на нем заострил внимание госсекретарь США.

«Наши взгляды и взгляды США на этот порт в принципе идентичны», – сказала она.