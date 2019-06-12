Грузия после критики США подтвердила намерение построить «антироссийский» порт

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, находящийся в США, подтвердил готовность правительства его страны построить глубоководный порт в Анаклиа на Черном море, к чему его призвал госсекретарь Майк Помпео, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«У проекта порта в Анаклиа есть со стороны правительства полная поддержка», – сказал он грузинским журналистам.

«Мы выполняем наши обязательства и также помогаем консорциуму, который строит порт, выполнить обязательства. В результате в Грузии должен быть глубоководный порт, Грузия сможет полностью задействовать свой транзитный потенциал», – сказал глава правительства.

Консорциум обратился к правительству с просьбой отсрочить закрытие финансовых обязательств, что должно было произойти до 15 июня. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании кабмина.

Как отмечает телекомпания «Рустави-2», от этого решения правительства зависит последующее выделение четырьмя иностранными инвесторами 400 млн долларов.

Майк Помпео заявил премьер-министру Грузии, что новый порт усилит потенциал Грузии как страны со свободной экономикой.

По словам руководителя Госдепа, «завершение проекта порта защитит Грузию от экономического влияния России и Китая».

Госсекретарь сказал, что эти две страны – «призрачные друзья, которые не учитывают интересы Грузии».

«Консорциум развития Анаклиа» основали грузинская компания TBC Holding и американская компания Conti International LLC.

Государство пообещало дать кредит в 100 млн долларов, консорциуму предстоит вложить 120 миллионов своих инвестиций. Еще 400 миллионов консорциум должен привлечь от зарубежных инвесторов в качестве кредита. Кредиторы уже найдены, но чтобы окончательно получить деньги, стороны должны закрыть финансовую сделку. Главным требованием кредиторов является покрытие риска грузооборота. Правительство заявляло, что не намерено страховать коммерческие риски.

Все эти средства нужны на первую фазу. В целом стоимость проекта оценена в 2,5 млрд долларов. Порт будет построен вблизи границы с Абхазией на территории 400 га, процесс строительства рассчитан на девять фаз. Открытие назначено на 2020-2021 годы. В год через этот порт, самый глубоководный на Черном море, запланировано перевозить до 100 млн тонн грузов. В Анаклиа при поддержке Германии также планируется построить подземное газохранилище.