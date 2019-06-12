Грузия после критики США подтвердила намерение построить «антироссийский» порт

Взгляд
12 июня, среда  |  Последнее обновление — 11:09  |  vz.ru
Разделы

Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
Перейти а раздел…

Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
Перейти а раздел…

Дело Голунова окончилось неожиданно для генералов

С Ивана Голунова сняты все обвиненияФото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Дело Ивана Голунова завершилось невероятно быстро. Еще в пятницу все обсуждали задержание журналиста, в субботу – его заключение под домашний арест. А во вторник министр внутренних дел заявляет о невиновности журналиста и снятии с него всех обвинений. Более того, речь может идти о смягчении 228-й «наркотической» статьи и о необходимости нового Уголовно-процессуального кодекса. Так в чем же феноменальность дела Голунова? Подробности...
Перейти а раздел…

Как марш-бросок батальона ВДВ РФ изменил историю Югославской войны

Марш-бросок на аэропорт оказался одним из самых знаковых событий Югославской войныФото: Метелица Сергей/Фотохроника ТАСС
Двадцать лет назад, в ночь на 12 июня 1999 года, российский контингент в результате марш-броска из Боснии занял аэропорт Слатина в Косово. Почему эта операция считается самым легендарным и авантюрным военным актом Вооруженных сил современной России, какое влияние она оказала на историю Югославской войны – и кто помешал более масштабному участию России в данном конфликте? Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

Как измельчала русская эмиграция

Максим Соколов, публицист
Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Комбайнеры Вселенной на гектарах Петербургского форума

Владимир Мамонтов, журналист
В конце одного из дней Питерского экономического форума я посмотрел вечером на смартфоне, сколько километров прошёл за день. Десять! Так что ПМЭФ – это прежде всего освоение гигантской территории. Во всех смыслах слова. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Выйти из порочного круга правового нигилизма

Георгий Каптелин, Журналист, Заместитель главного редактора ТАСС
Журналистское сообщество мощно встало на защиту своего коллеги, так как есть весомое подозрение, что все сфабриковано. И уже удалось многое сделать! Домашний арест, экспертизы, всеобщее внимание... Куда дальше эскалировать? Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
    Перейти а раздел…

    Какие российские продукты – самые лучшие в мире

    Обсуждение: 6 комментариев

    Честный ВЗГЛЯД: Восхищение «Чернобылем» пугает

    Самые громкие взрывы на военных объектах в России

      Перейти а раздел…

      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке

      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
      Подробности...

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Кайлер Групп»: История о том, как с нуля преуспеть в швейном деле

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

          Перейти а раздел…
          В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?
          • Готов меньше работать и меньше получать

          • Готов работать больше за соответствующую зарплату

          Где вы планируете провести летний отпуск?
          • В путешествии по России

          • За рубежом

          • На даче

          • Останусь дома

          • Не пойду в отпуск, буду работать

          Минздрав предложил повысить «возраст детства» до 21 года. А когда вы почувствовали себя взрослым?
          • До 16 лет

          • С 16 до 21 года

          • После 21 года

          • После 30 лет

          • После 40 лет

          • После 50

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:МИД допустил встречу Путина и Трампа в формате «на ногах»
            Дело Голунова окончилось неожиданно для генераловТурция возмутилась резолюцией США по С-400Морской пехотинец утонул на Балтфлоте вместе с бронетранспортеромПосол Латвии в России пожаловался на стереотип о шпротах
            В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом УкраиныМакрон захотел придать новый импульс диалогу с РоссиейРоссийский профессор рассказал об «опасных планах» американцевВ российские войска поступила первая партия новейших пистолетов «Удав»
            На Украине признались в телефонном терроризмеВ Сирии сообщили об отражении ракетной атаки со стороны ИзраиляВидео уничтожения нового американского броневика советским пулеметомВ WhatsApp решили подавать в суд на пользователей

            Главная тема


            Как марш-бросок батальона ВДВ РФ изменил историю Югославской войны

            общественный резонанс


            Руководивший задержанием Голунова полковник не испугался уголовного преследования

            «будем аплодировать»


            Украина предложила новый способ закупки российского газа

            лучшие качества


            В США российский пистолет ПЛ-15 назвали «квантовым скачком»

            Видео

            задержание журналиста


            Дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками

            стройка века


            Железная дорога озолотит Крым

            высокие технологии


            Касперская: Российская «Аврора» может стать альтернативой Android

            невозможное импортозамещение


            Украина осталась без танков «Оплот» из-за российских комплектующих

            викторина


            Враги Пушкина – кто они?

            Читаем правильно


            Игорь Мальцев: «1984» – это не навсегда

            правильный пиар


            Монахиня Елисавета (Сеньчукова): О хороших делах надо рассказывать

            восток-запад


            Геворг Мирзаян: Россия и Китай – друзья поневоле

            на ваш взгляд


            В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?

            Грузия после критики США подтвердила намерение построить «антироссийский» порт

            12 июня 2019, 10:35

            Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

            Версия для печати

            Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, находящийся в США, подтвердил готовность правительства его страны построить глубоководный порт в Анаклиа на Черном море, к чему его призвал госсекретарь Майк Помпео, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

            «У проекта порта в Анаклиа есть со стороны правительства полная поддержка», – сказал он грузинским журналистам.

            «Мы выполняем наши обязательства и также помогаем консорциуму, который строит порт, выполнить обязательства. В результате в Грузии должен быть глубоководный порт, Грузия сможет полностью задействовать свой транзитный потенциал», – сказал глава правительства.

            Консорциум обратился к правительству с просьбой отсрочить закрытие финансовых обязательств, что должно было произойти до 15 июня. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании кабмина.

            Как отмечает телекомпания «Рустави-2», от этого решения правительства зависит последующее выделение четырьмя иностранными инвесторами 400 млн долларов.

            Майк Помпео заявил премьер-министру Грузии, что новый порт усилит потенциал Грузии как страны со свободной экономикой.

            По словам руководителя Госдепа, «завершение проекта порта защитит Грузию от экономического влияния России и Китая».

            Госсекретарь сказал, что эти две страны – «призрачные друзья, которые не учитывают интересы Грузии».

            «Консорциум развития Анаклиа» основали грузинская компания TBC Holding и американская компания Conti International LLC.

            Государство пообещало дать кредит в 100 млн долларов, консорциуму предстоит вложить 120 миллионов своих инвестиций. Еще 400 миллионов консорциум должен привлечь от зарубежных инвесторов в качестве кредита. Кредиторы уже найдены, но чтобы окончательно получить деньги, стороны должны закрыть финансовую сделку. Главным требованием кредиторов является покрытие риска грузооборота. Правительство заявляло, что не намерено страховать коммерческие риски.

            Все эти средства нужны на первую фазу. В целом стоимость проекта оценена в 2,5 млрд долларов. Порт будет построен вблизи границы с Абхазией на территории 400 га, процесс строительства рассчитан на девять фаз. Открытие назначено на 2020-2021 годы. В год через этот порт, самый глубоководный на Черном море, запланировано перевозить до 100 млн тонн грузов. В Анаклиа при поддержке Германии также планируется построить подземное газохранилище.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............