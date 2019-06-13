Премьер Молдавии: Олигарх Плахотнюк очень опасен

Премьер-министр Молдавии Майя Санду считает, что председатель Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк является очень опасным человеком, который ни перед чем не остановится.

В интервью газете «Коммерсантъ» Санду рассказала, что слушала недавно опубликованную запись переговоров Плахотнюка с неизвестными людьми. На записи олигарх обещает разобраться с неугодными, а также закрыть телевидение.

«Это человек, который ни перед чем не остановится. Но мы надеемся, что он все сейчас поймет», – считает Санду.

Премьер-министр выразила надежду, что окружение Плахотнюка поймет, что «он ничего бы не смог сделать в одиночку» и перестанет на него работать.

«Мы надеемся, что режим уйдет из-за внешнего давления. Но если этого будет недостаточно, мы пригласим людей, которые нас поддерживают, чтобы они вышли на улицы, и Плахотнюк увидел, сколько нас, сколько людей поддерживает этот парламент и это правительство. Надеемся, что хотя бы тогда он все поймет и уйдет», – заявила она.

Санду также заявила, что готова вести переговоры с Плахотнюком, но только по поводу того, как демократы будут мирным путем передавать власть. «Ничего другого обсуждать с Плахотнюком мы не можем», – подчеркнула премьер.

По ее словам, режим, который в последние годы существовал в Молдавии, – недемократичный, авторитарный и коррумпированный.

«Все люди чувствуют себя в этой стране несвободными и хотят избавиться от него (режима) – и те, кто хочет, чтобы Молдова продолжала европейский путь, и те, кто желает более тесных связей с Россией. Все хотят избавиться от Плахотнюка», – заявила Санду.

Она отметила, что временное политическое соглашение о коалиции ACUM и социалистов было заключено для того, чтобы избавиться от «олигархической системы», построить институты власти.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации в Молдавии, где развивается политический кризис. В республике появилось сразу два президента и два премьера, а на авансцену вышли не отстраненный президент Игорь Додон и олигарх Владимир Плахотнюк, а другие фигуры.