Трамп восхитился глазастыми журналистами

Взгляд
12 июня, среда  |  Последнее обновление — 23:22  |  vz.ru
Разделы

Зеленский принялся шутить про российский газ

За последние четыре года Украина переплатила за российский газ около 2 млрд долларовФото: Gleb Garanich/Reuters
В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили оппонентам власти заключить с Газпромом выгодные Киеву соглашения и снизить цены на газ на 25%. Руководство Газпрома ранее выражало готовность создать совместный консорциум и подписать новые контракты. Но насколько такие предложения реализуемы на практике и зачем Зеленский предлагает решить одну из насущных проблем своим противникам, а не взяться за дело самому? Подробности...
Перейти а раздел…

Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
Перейти а раздел…

Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию

Имя Михаила Музраева было мало известно за пределами Волгоградской области, однако в своем регионе он являлся одной из ключевых фигурФото: СУ СКР по Волгоградской области
«Ночной губернатор» – именно так в Волгограде давно называли генерала СК Михаила Музраева, задержанного в связи с обвинениями по тяжелым уголовным статьям. Во вторник Лефортовский суд арестовал его на два месяца по подозрению в теракте. Чем этот крайне влиятельный человек запомнился жителям Волгоградской области? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинскую нацию создают методом травли школьниц

По мнению некоторых жителей Украины, на коллективной фотографии достойны присутствовать только те школьники, которые посещают приход «правильной» церквиФото: news.church.ua
Украинская школьница подверглась травле со стороны одноклассников и их родителей только по одной причине – она является прихожанкой канонической православной церкви. А один из украинских спортсменов – за свой черный цвет кожи. Эти два случая наглядно иллюстрируют то, какими методами сегодня создается «единая украинская нация». Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

День России как повод ничего не говорить

Аглая Топорова, журналист
Лишний раз не пойти на работу, конечно, хорошо. Но отмечают ли в России день, когда была подписана декларация о ее суверенитете, как истинно народный праздник – вроде Нового года? Помнят ли о нем вообще, а если вспоминают, то какими словами? Подробности...
Обсуждение: 69 комментариев

Как измельчала русская эмиграция

Максим Соколов, публицист
Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Комбайнеры Вселенной на гектарах Петербургского форума

Владимир Мамонтов, журналист
В конце одного из дней Питерского экономического форума я посмотрел вечером на смартфоне, сколько километров прошёл за день. Десять! Так что ПМЭФ – это прежде всего освоение гигантской территории. Во всех смыслах слова. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Какие российские продукты – самые лучшие в мире

    Обсуждение: 6 комментариев

    Честный ВЗГЛЯД: Восхищение «Чернобылем» пугает

    Самые громкие взрывы на военных объектах в России

      Перейти а раздел…

      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке

      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
      Подробности...

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Кайлер Групп»: История о том, как с нуля преуспеть в швейном деле

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

          Перейти а раздел…
          В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?
          • Готов меньше работать и меньше получать

          • Готов работать больше за соответствующую зарплату

          Где вы планируете провести летний отпуск?
          • В путешествии по России

          • За рубежом

          • На даче

          • Останусь дома

          • Не пойду в отпуск, буду работать

          Минздрав предложил повысить «возраст детства» до 21 года. А когда вы почувствовали себя взрослым?
          • До 16 лет

          • С 16 до 21 года

          • После 21 года

          • После 30 лет

          • После 40 лет

          • После 50

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Эрдоган объявил закрытым вопрос с поставками С-400 Турции
            Трамп высказал намерение встретиться с Путиным на G20Как арестованный генерал СК заслужил черную репутациюСимоньян дала совет американскому посольствуБывший участник группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому после нападения
            Украинские силовики заявили о приближении к ДонецкуПатрушев отреагировал на данные о причастности спецслужб к делу ГолуноваТрамп «засветил» секретное соглашениеУбитая любовница экс-главы Раменского района оказалась ВИЧ-инфицирована
            Захарова сыронизировала по поводу обвинений БолтонаУчастников незаконного митинга в Москве сравнили с предателями родиныГрузия после критики США подтвердила намерение построить «антироссийский» портВ WhatsApp решили подавать в суд на пользователей

            Главная тема


            Украинскую нацию создают методом травли школьниц

            «реальный выход»


            Трамп назвал лучшее «средство» против «Северного потока – 2»

            резолюция о капитуляции


            Климкин подсказал ПАСЕ, как обращаться с Россией

            лучшие качества


            В США российский пистолет ПЛ-15 назвали «квантовым скачком»

            Видео

            «будем аплодировать»


            Украина предложила новый способ закупки российского газа

            стройка века


            Железная дорога озолотит Крым

            высокие технологии


            Касперская: Российская «Аврора» может стать альтернативой Android

            феноменальная история


            Дело Голунова окончилось неожиданно для генералов

            викторина


            Враги Пушкина – кто они?

            Читаем правильно


            Игорь Мальцев: «1984» – это не навсегда

            правильный пиар


            Монахиня Елисавета (Сеньчукова): О хороших делах надо рассказывать

            восток-запад


            Геворг Мирзаян: Россия и Китай – друзья поневоле

            на ваш взгляд


            В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?

            Трамп восхитился глазастыми журналистами

            12 июня 2019, 23:05

            Текст: Ольга Никитина

            Версия для печати

            Американский президент Дональд Трамп выразил восхищение журналистами, сумевших прочесть «секретное» соглашение между Соединенными Штатами и Мексикой, которую глава Белого дома показал им издалека.

            «Я вас уважаю, люди. Бумагу держали против света, она была закрыта, но вы смогли различить, что там написано. Это не предусматривалось. Но неважно», – приводит его слова РИА «Новости».

            Напомним, Трамп «засветил» соглашение между США и Мексикой. Текст документа сумел сфотографировать и частично расшифровать сотрудник газеты Washington Post.

            Это не первый скандал с рассекречиванием документов американской администрации, содержание которых не было предназначено для публикации. Так, в январе в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона во время брифинга по ситуации в Венесуэле журналистам удалось разглядеть две надписи: «Афганистан – приветствуем диалог» и «5 тыс. военнослужащих в Колумбию».

            Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как США хотели «взять на понт» Венесуэлу с помощью как бы случайно засвеченного намека.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............