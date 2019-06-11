В России планируют ввести штраф за использование иностранных спутниковых сетей

Минкомсвязь подготовила изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), по которым за нарушение правил использования в России иностранных спутниковых сетей связи могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей, следует из проекта нормативного акта.

Среди нарушений правил использования спутниковых сетей связи называется в том числе неисполнение российским оператором связи обязанности по формированию российского сегмента такой системы и обеспечению управления этим сегментом с российской территории, передает РИА «Новости».

По проекту штраф для должностных лиц предлагается в размере от 10 до 30 тыс. рублей; для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица штраф составит от 70 до 200 тыс. рублей. Для юрлиц штраф составит от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.