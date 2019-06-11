Власти Москвы согласовали акцию 16 июня в поддержку Голунова

Московские власти согласовали массовую акцию в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которая запланирована на 16 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

Обращение с просьбой провести акцию направили в правительство Москвы председатель союза журналистов столицы Павел Гусев и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, а также журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова. Митинг должен состояться на проспекте Сахарова с 13.00 до 15.00 часов, заявленная численность – до 20 тыс. человек, передает «Интерфакс».

Заявка на проведение митинга была подана еще до того, как МВД сняло все обвинения с журналиста. Голунова уже во вторник выпустят из-под стражи. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Он также решил ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об отставке двух высокопоставленных полицейских из ГУ МВД по Москве.

Напомним, Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков и отправили после задержания под домашний арест. Он не признал вины. Дело вызвало серьезный резонанс в обществе, было запланировано несколько акций в поддержку журналиста, в том числе несогласованная 12 июня и официальная 16 июня.