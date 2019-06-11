Пожар на танкере в Махачкале потушили

Пожар на танкере в морском порту Махачкалы ликвидирован, поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник сообщил, что пожар был полностью потушен в 13.20 мск. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, устанавливаются причины возгорания, передает ТАСС.

Также завершены поисково-спасательные работы.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что порт Махачкалы, в том числе сухогрузная гавань и иные объекты, работает в штатном режиме за исключением нефтегавани, закрытой после ЧП на танкере, передает РИА «Новости».

Уточняется, что, согласно схеме терминалов, нефтегавань самая отдаленная от подоходного канала порта, потому ее закрытие не препятствует заходу судов на другие терминалы.

Планируется, что акватория нефтегавани будет закрыта до завершения операции спасслужб и следственных действий.

Махачкалинский морской торговый порт включает в себя сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн тонн грузооборота в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн тонн в год, железнодорожный и авто-паромный терминал мощностью 1,3 млн тонн, зерновой терминал мощностью 0,5 млн тонн в год.

Также там имеется также железнодорожная переправа – единственная российская переправа на Каспии, рассчитанная на паромы типа «Махачкала-1», «Петровск» и «Советский Дагестан». Ее производительность – более 20 тыс. вагонов в год.

Напомним, в ночь на вторник на танкере «В Ф Танкер 16» (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы произошел взрыв, погибли три человека, еще пять получили травмы и ожоги.

Компания-владелец – «Волжское морское пароходство» – уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти.

По информации Росморречфлота, нефть в воду не попала. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.