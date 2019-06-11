Возросло число погибших при взрыве на танкере в Махачкале

Тело третьего погибшего матроса обнаружено на танкере в Махачкалинском морском порту, где произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Трое найдены мертвыми – вахтенные матросы», – сказал источник ТАСС, отметив, что еще три человека госпитализированы.

По данным властей порта Махачкалы, инцидент произошел на судне «В. Ф. Танкер – 16», который принадлежит компании «Волжское пароходство».

В пресс-службе отметили, что перекачка нефтепродуктов с танкера, в ходе которой произошел хлопок, была санкционирована. «Шла официальная разгрузка», – уточнил источник.

В Росморречфлоте отметили, что ЧП с танкером не повлияло на работу порта Махачкалы.

Представитель капитании порта рассказал, что причина произошедшего пока непонятна, выяснить ее можно будет после того, как будет потушен пожар. При этом он добавил, что, по предварительным данным, ЧП не связано с грузом.

По данным ГУ МЧС по Дагестану, рано утром в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. В настоящий момент идет сильное задымление машинного отделения.