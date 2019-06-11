Россияне назвали главные символы страны

Главными символами России являются единство народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны – герб, гимн и флаг (по 16%), следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование показало, что для 9% опрошенных символом России является богатая природа, в то время как любовь к Родине является главной ассоциацией со своей страной у 6% граждан, а 5% видят символом силу, мощь и величие нашей страны, передает РИА «Новости».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 9 июня. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее россияне оценили позиции страны на мировой арене.