Граждане России оценили ее позиции на мировой арене

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что думают россияне о позиции России на мировой арене.

Высоко оценивают ее позиции 72% респондентов. 24% считают, что Россия имеет «очень большое» влияние, 48% – «довольно большое». Скептики составили 19% (среди сторонников непарламентских партий, а также людей, низко оценивающих свое материальное положение, показатель выше – 31% и 26%), передает ТАСС.

45% считают, что Россия должна стремиться быть одним из 10–15 экономически развитых и политически влиятельных государств, 34% хотят, чтобы Россия стремилась «вернуть статус супердержавы, какой был у СССР».

Причем место в «клубе ведущих стран» россияне связывают уже не столько с развитой экономикой и сильной армией, сколько с уровнем благосостояния граждан. Так, в 2014 году экономику и армию на первый план выдвигали 52% и 42%, сейчас – 33% и 19%. А важность уровня благосостояния поддерживают 43%, тогда как в 2014 году этот показатель равнялся 25%.

Во ВЦИОМ отметили, что в оценках россиян немного «усилилась критичность», но при этом «происходит прагматизация темы», усиливается «фокус личной выгоды».

Специалисты ВЦИОМ связывают это как с ослаблением эффекта «Крымской весны», так и с объективными экономическими трудностями. В обществе возникает «запрос на усиление внимания власти к состоянию экономики» по формуле «Сильная страна – сильная экономика – достойная жизнь».

Опрос проводился 23 мая среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.