Серьезный пожар произошел на пилораме под Москвой

В пдмосковном Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тыс кв. м, сообщает пресс-службе регионального главка МЧС.

«Площадь пожара составляет 4,7 тыс. кв. м», – заявил источник РИА «Новости».

Размер горящего здания составляет 80 на 40 метров шириной и высотой 5 метров. Пилораму возвели в 1947 году.

Как отмечают в МЧС, есть угроза перехода пламени на расположенные рядом две пристройки размером 50 на 30 и 20 на 40 метров.

По состоянию на 7:55 пожар удалось локализовать. Отмечается, что к тушению пожара привлечены 43 человека и 13 единиц техники.