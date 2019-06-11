В Германии составили список красивейших русских имен

Русские имена красиво звучат и имеют глубокий смысл, пишет немецкий журнал Wunderweib. Издание составило список самых благозвучных русских имен.

«На русском языке говорят более 280 млн человек по всему миру. А сама Россия является очаровательной страной с богатой историей», – передает РИА «Новости» текст статьи немецкого издания.

Так, самыми красивыми мужскими именами, по мнению Wunderweib, являются Алексей, Николай, Максим, Вадим, Никита, а женскими – Алина, Полина, Дарья, Мила, Виктория.

Напомним также, в Москве новорожденных стали называть в честь героев сериала «Игра престолов».