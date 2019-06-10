Погребинский: у Порошенко отнимут проамериканский и антироссийский электорат

«Слуги народа» – это центристская проевропейская организация, которая только сейчас начинает обретать какие-то свои черты. Составляя партийный список, они старались действовать по принципу отказа от представителей старой политической элиты», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя выдвижение украинскими партиями кандидатов в депутаты Верховной рады.

Киевский международный институт социологии (КМИС) в понедельник опубликовал рейтинги украинских политических партий, из которых следует, что за партию действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы отдать свои голоса 48,5% опрошенных.

В то же время за «Оппозиционную платформу – За жизнь» готовы проголосовать 11,8% украинцев, а за партию «Европейская солидарность» (ранее «Блок Петра Порошенко») – 8,1%.

В квартет лидеров также входит партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко с результатом 7,8%. Остальные партии, по данным исследования, балансируют на грани проходного барьера в 5% и рискуют остаться вне стен Верховной рады.

По просьбе газеты ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский дал оценку кандидатам в депутаты Верховной рады, а также партиям, которые претендуют на прохождение в украинский парламент.

«Слуга народа»

«Первый в партийном списке – Дмитрий Разумков – руководитель исследовательского центра, который проводит регулярные опросы общественного мнения и довольно неплохо себя зарекомендовал как политический эксперт. Он явно не националист, но такой проевропейски ориентированный молодой человек, чувствующий опасность от правых и ультраправых и старающийся не лезть на рожон», – заметил политолог.

По мнению эксперта, «Слуга народа» – это центристская проевропейская организация, которая только сейчас начинает обретать свои черты. «Там собраны самые разные люди. При этом в рядах партии полностью вычищена старая политическая элита. Составляя партийный список, «слуги народа» старались действовать по принципу «только не представители старой политической элиты», – пояснил собеседник.

«Кроме Разумкова там нет ни одного человека, который бы заслуживал внимания. Руслан Стефанчук, представляющий президента в Раде, зачастую несет какой-то бред. Роль идеолога партии, второго номера списка, для этого конформиста и приспособленца вообще поразительна. Это человек, который мимо денег не проходит. Причем он как-то сказал, что их команда строит идеологию партии на либертарианстве, и невозможно себе представить, до какой степени он некомпетентен, чтобы ляпнуть такое», – подчеркнул Погреблинский.

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Говоря о лидере партии Юрии Бойко, собеседник газеты ВЗГЛЯД назвал его «опытным управленцем с большой историей именно управленческой оппозиции».

«В последнем опросе, который был опубликован накануне, Бойко занял первое место в рейтинге кандидатов в премьер-министры, опередив Юлию Тимошенко. Однако раньше он таких результатов не показывал. Как один из лидеров партии, сейчас Бойко придерживается на втором месте, но как премьер он будет предпочтительным для относительного большинства избирателей», – считает Погребинский.

«Вадим Рабинович – замечательный популист, который выбрал свою нишу и был очень успешен в ней. Какое-то время партия Рабиновича имела высокий рейтинг. Сам он ориентирован на те же идейные принципы, которые декларирует, но уже не популистски, а вполне профессионально Виктор Медведчук», – продолжил эксперт.

«Что можно сказать про третьего в списке – Медведчука? Он единственная надежда на то, что проект «Оппозиционная платформа» будет выдерживать линию на налаживание отношений с Россией. Поскольку он председатель политсовета этой партии, можно также надеяться, что Медведчук будет отслеживать позиции депутатов и будет, что называется, выполнять стратегический контроль над действиями фракции этой платформы в Раде», – предположил Погребинский.

«Наталья Королевская – четвертая у «Оппозиционной платформы» и человек, который много лет сотрудничает с Сергеем Левочкиным (пятый в списке). Она была министром по социальной политике и по-прежнему отвечает за социальный аспект деятельности «платформы», – продолжил собеседник.

«Сам Левочкин – это сильный игрок с большим опытом на самом высоком политическом уровне. Был первым помощником президента Кучмы, работал с Виктором Януковичем, был главой администрации и так далее. То есть это очень опытный человек. Год тому назад Левочкин договорился о коалиции и совместных планах с Виктором Медведчуком, на тот момент будучи в жестком конфликте с Вадимом Рабиновичем, но Медведчук этот конфликт уладил, и им удалось создать коалицию. Сейчас эта коалиция прочно удерживается на втором месте рейтинга популярности после партии «Слуги народа», – констатировал Михаил Погребинский.

«Европейская солидарность»

«Петр Порошенко со своим лозунгом «Армия, язык, вера» с грохотом проиграл президентские выборы, но сохранил ядро поддержки, которое убеждено, что он успешно противостоял, как они считают, «российской агрессии» и консолидировал международное общественное мнение против России. За это он якобы заслуживает поддержки», – пояснил эксперт.

По его словам, у тех, кто желает окончательного поражения команде Порошенко, есть надежда, что они не сумеют преодолеть барьер, если их конкуренты успешно проведут последний месяц компании. Прежде всего это набирающий силу партийный проект «Голос» Вакарчука. «Два этих политических объединения фактически делят один и тот же проамериканский и антироссийский электорат. Если «Голос» будет набирать голоса, он отберет их как раз у Порошенко, и экс-президент Украины может недобрать их до необходимого количества», – предположил Погребинский.

«Андрей Парубий, второй после Порошенко, – это отражение самой радикальной линии в украинском истеблишменте. Более радикальной фигуры, занимающей высокий пост, вообще нет. Он абсолютно не считается с законами и конституцией, двигая свою русофобскую и националистическую линию», – подчеркнул политолог.

«Батькивщина»

«Что касается партии «Батькивщина», понятно, что про Юлию Тимошенко всем все известно», – иронизирует Погребинский.

Говоря об украинском олигархе Сергее Таруте, втором номере списка «Батькивщины», эксперт напомнил, что тот в свое время пострадал от Януковича.

«Он был губернатором и ныне уже в течение долгого времени причастен к Донецкой области, той ее части, которая находится под контролем Украины», – отмечает политолог.

По словам собеседника, Тарута проявил себя человеком недоговороспособным, но при этом вполне вменяемым. Он антироссийски настроен, как и абсолютное большинство в списке Юлии Тимошенко. Также он частично финансировал предвыборные кампании – сначала свою, потом, поняв, что у него нет никаких перспектив, переключился на Тимошенко. И это было условием, что он попадает в этот список и станет депутатом.

Третье лицо в списке «Батькивщины» – Валентин Наливайченко – экс-глава СБУ, «который окончил в России соответствующее учебное заведение, работал с некоторыми олигархическими кругами и при этом является националистом», заключил Погребинский.

Напомним, досрочные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украину после выборов в Верховную раду смогут поделить четыре партии.

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