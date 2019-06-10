Погребинский: у Порошенко отнимут проамериканский и антироссийский электорат

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После трагедии в Шереметьево на «Суперджет» сохраняется спрос

У «Суперджета» еще есть возможности доказать свою перспективность на рынкеФото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о сохранении рыночного спроса на Sukhoi Superjet 100 как внутри страны, так и за рубежом. Чиновник считает, что после трагедии в Шереметьево накал страстей «спадает, разум берет свое». Причины крушения не установлены до сих пор, но Борисов сказал о «катастрофических перегрузках». Насколько при этом оправдан его оптимизм и какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета»? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт с Huawei вызовет технологическое отставание США от России

У России появился шанс нажиться на схватке технологических гигантов Китая и СШАФото: Dado Ruvic/Reuters
Американские IT-корпорации выступили с прогнозом о том, что союз Москвы и Пекина в сфере создания сети 5G обернется глобальным расколом интернет-пространства. Мир идет к следующей ступени интернет-технологий и коммуникаций. И на этом этапе Россия, которую не считают технологическим лидером, может вырваться вперед, пишут американские СМИ. Почему отказ от технологий Huawei превратит США в техноаутсайдера? Подробности...
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Кому выгодны массовые протесты в Гонконге

В Гонконге спустя несколько лет снова начались массовые протестыФото: Tyrone Siu/Reuters
Жители Гонконга снова после 2014 года массово вышли на улицы. На этот раз они протестуют против закона об экстрадиции и выдачи материковому Китаю преступников. Оппозиция считает, что соглашение с правительством КНР приведет к «смерти автономии» Гонконга, а также коснется политических противников Пекина. Чем грозит протест миллиона недовольных гонконгцев?  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Украина возвращается на родину

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
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Россия и Китай – друзья поневоле

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп создал все условия для того, чтобы Москва и Пекин вместе защищались от США. Однако готов ли Китай к такому равноправному сотрудничеству? А главное, готова ли к нему Россия? Подробности...
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Может ли христианин быть националистом

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            Погребинский: у Порошенко отнимут проамериканский и антироссийский электорат

               10 июня 2019, 19:45
            Фото: Zuma, Сергей Бобылев, Michael Sohn/AP/ТАСС
            Текст: Иван Абакумов

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            «Слуги народа» – это центристская проевропейская организация, которая только сейчас начинает обретать какие-то свои черты. Составляя партийный список, они старались действовать по принципу отказа от представителей старой политической элиты», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя выдвижение украинскими партиями кандидатов в депутаты Верховной рады.

            Киевский международный институт социологии (КМИС) в понедельник опубликовал рейтинги украинских политических партий, из которых следует, что за партию действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы отдать свои голоса 48,5% опрошенных.

            В то же время за «Оппозиционную платформу – За жизнь» готовы проголосовать 11,8% украинцев, а за партию «Европейская солидарность» (ранее «Блок Петра Порошенко») – 8,1%.

            В квартет лидеров также входит партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко с результатом 7,8%. Остальные партии, по данным исследования, балансируют на грани проходного барьера в 5% и рискуют остаться вне стен Верховной рады.

            По просьбе газеты ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский дал оценку кандидатам в депутаты Верховной рады, а также партиям, которые претендуют на прохождение в украинский парламент.

            «Слуга народа»

            «Первый в партийном списке – Дмитрий Разумков – руководитель исследовательского центра, который проводит регулярные опросы общественного мнения и довольно неплохо себя зарекомендовал как политический эксперт. Он явно не националист, но такой проевропейски ориентированный молодой человек, чувствующий опасность от правых и ультраправых и старающийся не лезть на рожон», – заметил политолог.

            По мнению эксперта, «Слуга народа» – это центристская проевропейская организация, которая только сейчас начинает обретать свои черты. «Там собраны самые разные люди. При этом в рядах партии полностью вычищена старая политическая элита. Составляя партийный список, «слуги народа» старались действовать по принципу «только не представители старой политической элиты», – пояснил собеседник.

            «Кроме Разумкова там нет ни одного человека, который бы заслуживал внимания. Руслан Стефанчук, представляющий президента в Раде, зачастую несет какой-то бред. Роль идеолога партии, второго номера списка, для этого конформиста и приспособленца вообще поразительна. Это человек, который мимо денег не проходит. Причем он как-то сказал, что их команда строит идеологию партии на либертарианстве, и невозможно себе представить, до какой степени он некомпетентен, чтобы ляпнуть такое», – подчеркнул Погреблинский.

            «Оппозиционная платформа – За жизнь»

            Говоря о лидере партии Юрии Бойко, собеседник газеты ВЗГЛЯД назвал его «опытным управленцем с большой историей именно управленческой оппозиции».

            «В последнем опросе, который был опубликован накануне, Бойко занял первое место в рейтинге кандидатов в премьер-министры, опередив Юлию Тимошенко. Однако раньше он таких результатов не показывал. Как один из лидеров партии, сейчас Бойко придерживается на втором месте, но как премьер он будет предпочтительным для относительного большинства избирателей», – считает Погребинский.

            «Вадим Рабинович – замечательный популист, который выбрал свою нишу и был очень успешен в ней. Какое-то время партия Рабиновича имела высокий рейтинг. Сам он ориентирован на те же идейные принципы, которые декларирует, но уже не популистски, а вполне профессионально Виктор Медведчук», – продолжил эксперт.

            «Что можно сказать про третьего в списке – Медведчука? Он единственная надежда на то, что проект «Оппозиционная платформа» будет выдерживать линию на налаживание отношений с Россией. Поскольку он председатель политсовета этой партии, можно также надеяться, что Медведчук будет отслеживать позиции депутатов и будет, что называется, выполнять стратегический контроль над действиями фракции этой платформы в Раде», – предположил Погребинский.

            «Наталья Королевская – четвертая у «Оппозиционной платформы» и человек, который много лет сотрудничает с Сергеем Левочкиным (пятый в списке). Она была министром по социальной политике и по-прежнему отвечает за социальный аспект деятельности «платформы», – продолжил собеседник.

            «Сам Левочкин – это сильный игрок с большим опытом на самом высоком политическом уровне. Был первым помощником президента Кучмы, работал с Виктором Януковичем, был главой администрации и так далее. То есть это очень опытный человек. Год тому назад Левочкин договорился о коалиции и совместных планах с Виктором Медведчуком, на тот момент будучи в жестком конфликте с Вадимом Рабиновичем, но Медведчук этот конфликт уладил, и им удалось создать коалицию. Сейчас эта коалиция прочно удерживается на втором месте рейтинга популярности после партии «Слуги народа», – констатировал Михаил Погребинский.

            «Европейская солидарность»

            «Петр Порошенко со своим лозунгом «Армия, язык, вера» с грохотом проиграл президентские выборы, но сохранил ядро поддержки, которое убеждено, что он успешно противостоял, как они считают, «российской агрессии» и консолидировал международное общественное мнение против России. За это он якобы заслуживает поддержки», – пояснил эксперт.

            По его словам, у тех, кто желает окончательного поражения команде Порошенко, есть надежда, что они не сумеют преодолеть барьер, если их конкуренты успешно проведут последний месяц компании. Прежде всего это набирающий силу партийный проект «Голос» Вакарчука. «Два этих политических объединения фактически делят один и тот же проамериканский и антироссийский электорат. Если «Голос» будет набирать голоса, он отберет их как раз у Порошенко, и экс-президент Украины может недобрать их до необходимого количества», – предположил Погребинский.

            «Андрей Парубий, второй после Порошенко, – это отражение самой радикальной линии в украинском истеблишменте. Более радикальной фигуры, занимающей высокий пост, вообще нет. Он абсолютно не считается с законами и конституцией, двигая свою русофобскую и националистическую линию», – подчеркнул политолог.

            «Батькивщина»

            «Что касается партии «Батькивщина», понятно, что про Юлию Тимошенко всем все известно», – иронизирует Погребинский.

            Говоря об украинском олигархе Сергее Таруте, втором номере списка «Батькивщины», эксперт напомнил, что тот в свое время пострадал от Януковича.

            «Он был губернатором и ныне уже в течение долгого времени причастен к Донецкой области, той ее части, которая находится под контролем Украины», – отмечает политолог.

            По словам собеседника, Тарута проявил себя человеком недоговороспособным, но при этом вполне вменяемым. Он антироссийски настроен, как и абсолютное большинство в списке Юлии Тимошенко. Также он частично финансировал предвыборные кампании – сначала свою, потом, поняв, что у него нет никаких перспектив, переключился на Тимошенко. И это было условием, что он попадает в этот список и станет депутатом.

            Третье лицо в списке «Батькивщины» – Валентин Наливайченко – экс-глава СБУ, «который окончил в России соответствующее учебное заведение, работал с некоторыми олигархическими кругами и при этом является националистом», заключил Погребинский.

            Напомним, досрочные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украину после выборов в Верховную раду смогут поделить четыре партии.

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