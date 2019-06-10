Ртуть нашли в колбасе на Алтае

Экспертиза обнаружила микрочастицы ртути в колбасе на Алтае.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что с просьбой относительно качества колбасы в полицию обратилась жительница Барнаула, после чего соответствующая партия была изъята из магазинов города из-за подозрения о наличии в них вещества, похожего на ртуть.

«Микрочастицы ртути обнаружены», – сказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю ТАСС после проведения экспертизы.

По предварительным данным, производителем продуктов является ООО «Сибирская Продовольственная Компания» («СПК»). Там уточнили, что других таких обращений от потребителей не поступало, а продукция из этой партии будет дополнительно отправлена на экспертизу во внешнюю лабораторию.

Ранее сообщалось, что Белоруссия запретила ввоз конфет из России из-за обнаруженной в них кишечной палочки.