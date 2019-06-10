Россиянам дали советы по выбору мороженого

Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбрать мороженое, призвав россиян внимательно читать этикетку перед покупкой.

В ведомстве уточнили, что по содержанию молочного жира выделяется несколько видов мороженого: молочное и кисломолочное (не более 7,5% массовой доли составляет молочный жир), сливочное (8 – 11,5%), пломбир (не менее 12%), а в мороженом с заменителем молочного жира (смесь молочного и растительного жиров) – не более 12%.

«Стабилизаторы – это естественные ингредиенты любого мороженого, они позволяют продукту держать форму. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие», – напомнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что качественное мороженое откалывается, так как «хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции». Также о качестве говорит и форма продукта. Морожено должно быть недеформированное, в обратном случае вероятнее всего был нарушен режим хранения.

Роспотребназор напомнил, что стоит обращать внимание на срок годности, при том, если маркировка стерта или размыта, то лучше отказаться от покупки.

Также сообщается, что обаружить растительные жиры при покупке невозможно, определить это можно только в лаборатории. Однако «мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое или иные виды растительных жиров».

Ранее Россельхознадзор сообщил, что каждый пятый молочный продукт в России является фальсифицированным.