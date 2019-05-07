Каждый пятый молочный продукт в России оказался фальсификатом

Исследования Россельхознадзора в 2018 году показали, что каждый пятый молочный продукт в России является фальсифицированным.

Из общего объема фальсификатом оказались 21,6% продукции, сообщается на сайте надзорного органа.

Сообщается, что для решения проблемы фальсификации готовая молочная продукция будет включена в перечень животноводческих товаров, подлежащих электронной ветеринарной сертификации в системе «Меркурий». Оформление ветеринарных сертификатов станет обязательным с 1 июля 2019 года. Исключение составят пастеризованное и стерилизованное питьевое молоко, изготовленное промышленным способом и упакованное в потребительскую упаковку, кисломолочная продукция, выработанная из молока, прошедшего термообработку, а также мороженое – для этой группы товаров обязательная сертификация вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

Изменения позволят «обеспечить полную прослеживаемость подконтрольных товаров и повысить качество оформления электронных сопроводительных документов», отмечают специалисты Россельхознадзора. Обязательная сертификация, подчеркивают в ведомстве, «продиктована необходимостью создать на территории России эффективную и полноценно функционирующую систему отслеживания всего перечня животноводческой продукции по принципу «от поля до прилавка».

Отмечается, что в России ежегодно производится около 5,5 млн тонн переработанного питьевого молока, 3 млн тонн кисломолочных продуктов и 400 тыс. тонн мороженого. Молочная продукция при этом входит в десятку основных товаров, продаваемых за рубеж.

В апреле Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка сообщила, что около трети потребляемого россиянами алкоголя является нелегальной.