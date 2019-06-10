В Британии указали на угрозу от военных беспилотников

За последние 10 лет произошло более 250 крушений крупных беспилотных летательных аппаратов, большая часть случаев пришлась на Вооруженные силы США, следует из доклада британской организации Drone Wars UK.

В мире каждый месяц в среднем разбиваются два военных дрона. К такому выводу пришли авторы исследования, которое ставит под вопрос безопасность этой технологии, как в зонах конфликта, так и в гражданской среде, передает RT со ссылкой на The Guardian.

В докладе Accidents Will Happen (Аварии будут случаться) организация Drone Wars UK утверждает, что за последние 10 лет произошло 254 крушения с крупными беспилотными летательными аппаратами. Из всех упомянутых в докладе падений 178 или 78% приходится на дроны, которыми управляли Вооруженные силы США. Большая часть этих БПЛА была произведена компанией General Atomics. Основными причинами половины катастроф стало механическое повреждение, сбои двигателя и ошибка оператора. Почти две трети или 64% аварий происходили, когда БПЛА находились в полете, а 28% – при взлете или посадке.

Между тем министерство обороны Великобритании планирует испытать в воздушном пространстве страны новый беспилотник Protector. По словам ведомства, они намерены устроить проверку аппарата и выполнить «задачи по обороне родины». Однако критики полагают, что эти испытания могут угрожать мирным жителям.

«Давление со стороны лоббистов, призывающих открыть наше небо для этих крупных дронов, возрастает. Но эта технология далека от совершенства и, как свидетельствуют данные, аварии случаются часто. Рост использования военных беспилотных систем представляет опасность по целому ряду причин. И это стремление ввести их в британское воздушное пространство не только нормализирует их применение, но также может угрожать безопасности британского общества», – говорит директор Drone Wars Крис Коул.