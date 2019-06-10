Госдеп призвал уважать итоги выборов в Молдавии

Результаты выборов в Молдавии, после которых было сформировано новое правительство, выражают волю народа, заявил Госдеп.

Американская сторона считает выборы «конкурентными», при их проведении не нарушались права человека, а потому воля населения Молдавии «должна соблюдаться без вмешательства», заявил Госдеп.

Внешнеполитическое ведомство США призвало «все стороны в Молдавии проявить сдержанность и договориться» о «политическом диалоге», передает РИА «Новости».

Напомним, конституционный суд и Демпартия Молдавии отказываются признавать новое правительство и требуют роспуска парламента. Кабмин и парламент, контроль над которыми после выборов перешел от демократов к социалистам и блоку ACUM, намерены продолжить работу. В стране сейчас два президента и два премьер-министра. Стороны обвиняют друг друга в захвате власти.