Российских гимнасток наградили под гимн СССР в Чехии

Награждение российских гимнасток Дарьи Трубниковой и Арины Авериной на этапе Гран-при в Брно прошло под гимн СССР.

Позднее организаторы извинились за ошибку, передает ТАСС.

Трубникова завоевала золото в индивидуальном многоборье, Аверина – серебро, пишет Sportbox.

Отметим, что Аверина, как сообщает «Спорт-Экспресс», выиграла три золотых медали в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом и лентой.