Лондон заявил о «попытке подрыва» Россией демократии в Европе

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что попытка госпереворота в Черногории в 2016 году стала «одним из самых возмутительных примеров попыток России подорвать европейскую демократию», при этом Москва неоднократно заявляла о голословности таких обвинений.

«Провалившаяся попытка переворота в Черногории в 2016 году была одним из самых возмутительных примеров попыток России подорвать европейскую демократию. Бесстыдная попытка ГРУ вмешаться в национальные выборы в Черногории и подорвать заявку Черногории на вступление в НАТО были очередным примером дестабилизирующего и агрессивного поведения России на протяжении последнего десятилетия», – говорится в заявлении Ханта, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг высший суд Черногории признал двух россиян – Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова - виновными в подготовке путча в Черногории и приговорил их к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.

В 2017 году МИД Черногории обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что данные обвинения направлены на оправдание перед собственным населением курса на вступление в НАТО.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как власти Черногории, готовили судебный процесс по делу о попытке госпереворота с российским участием.