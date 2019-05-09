О Сталине-метеорологе будут рассказывать в Тбилиси

Уголок Сталина по месту его работы планируют открыть в Тбилисском институте гидрометеорологии в нынешнем году, когда исполняется 140 лет со дня рождения советского вождя, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В институте, который ранее, с середины XIX века, был обсерваторией, находится стол, за которым работал молодой специалист Иосиф Джугашвили, передает грузинское информационное агентство «Пирвели».

Сохранилась подпись Сталина под исследованиями. Обсерватория, как отмечают в институте, единственное неполитическое место работы Сталина.

Сюда нередко приходят туристы, в основном из России, отметил он. Кроме того, здесь бывают и школьники во время посещений института, связанных с уроками географии.

Сталин был принят на работу метеорологом в возрасте 20 лет. Он наблюдал за температурой в атмосфере и в почве в 1899-1901годах. Потом ему пришлось бежать во время полицейских облав.

Пропаганда символов СССР, как и фашистских, запрещена в Грузии. Дом Сталина в его родном Гори работает как музей и привлекает десятки тысяч туристов.

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