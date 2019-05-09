Малахов прокомментировал приглашение звезды Instagram на парад Победы

Телеведущий Андрей Малахов возмутился присутствием на параде Победы в Москве звезды Instagram, основателя студии красоты Marfa Лии Диановой.

«Не хочется о грустном, но как эта Marfa попала на Красную площадь? Делала мэйкап ветеранам?», – написал телеведущий в Twitter, опубликовав фотографию, на которой запечатлены две девушки, одна из которых – Лия Дианова основатель студии красоты Marfa.

Некоторые подписчики Малахова удивились возмущению кумира. Другие ответили, что на vip-трибунах должны присутствовать ветераны войны: «Может как-то заслужила этот пригласительный именно она?», – написал пользователи с ником Julia, пишет Ura.ru.

Ранее пользователей социальных сетей возмутило приглашение на парад Победы на Красной площади в Москве российской Instagram-блогера и модели Александры Маркиной. Сама Маркина попыталась оправдаться тем, что на парад ее пригласил молодой человек.