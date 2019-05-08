Приглашение Instagram-модели на парад Победы возмутило соцсети

Пользователей социальных сетей возмутило приглашение на парад Победы на Красной площади в Москве российской Instagram-блогера и модели Александры Маркиной.

Маркина опубликовала в сторис в своем Instagram фото именного приглашения на парад Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая. Однако эта публикация возмутила некоторых блогеров.

«Приглашения на парад Победы вместо ветеранов отправляют инста-моделям», – заявила автор Telegram-канала Mur Мадонна Мур, сыронизировав, что с такими гостями трибуны будут «красивыми».

«Отстаньте от девушки! Видите, какая худая? Ведь точно – жертва концлагерей», – добавил автор канала Fantastic Plastic Mashine.

Сама Маркина попыталась оправдаться. «Пригласил меня на парад мой молодой человек, а не правительство», – заявила она. Но блогеров такой ответ также не устроил. «Сашенька, я готова отвесить отдельный респект только в случае, если ваш молодой человек – ветеран», – ответила на это Мур.

26-летняя Маркина является популярным блогером, на ее страницу в Instagram подписано 1,2 млн человек.