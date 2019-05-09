Беглов принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Северной столице.

Губернатор пронес портрет своего дяди Беглова Валентина Алексеевича, который погиб в 1945 году в возрасте 23 лет. Он получил звание Героя Советского Союза, сообщает РИА «ФАН».

Также Отечественную войну прошел отец исполняющего обязанности губернатора Дмитрий Никитович Беглов. Он вернулся домой в конце 1945 года.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Александр Беглов сообщил, что фотографию отца он тоже понесет во время шествия «Бессмертного полка».

«В моей семье воевали все мужчины. С фронта не вернулись 22 человека… Вернулись только мой отец и его двоюродный брат. Из мужчин никого больше не осталось. Мужья, братья, отцы – все погибли, а было много родственников, детей, женщин, которым нужно помогать. Отец решил – так мы стали многодетной семьей. Нас было восемь детей, я самый младший», – написал Беглов.

Ранее президент Владимир Путин в 2019 году в пятый раз стал одним из участников шествия «Бессмертный полк» на Красной площади в Москве.

«Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, где люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. По данным ВЦИОМ, 95% россиян положительно относится к проведению акции.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013 году она стала всероссийской.