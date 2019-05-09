Медведева с сарказмом ответила на замечание о переходе на английский язык

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на критику интернет-пользователя, который упрекнул ее в использовании английского языка в соцсетях.

Скриншот диалога, который Медведева, предположительно, удалила, был опубликован порталом Sports.ru.

«Увидимся сегодня вечером, Виннипег», – написала спортсменка по-английски, анонсируя свое выступление в одном из шоу.

«Ты россиянка? Так пиши русскими буквами», – написал в комментариях один из пользователей.

«А город Виннипег у нас на юге России находится? Впервые слышу о таком», – с сарказмом ответила спортсменка.

Ранее Медведеву раскритиковали за костюм из латекса.