Медведева ответила на оскорбительный вопрос

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на оскорбительный комментарий по поводу ее розового латексного костюма.

Один из комментаторов спросил в Instagram: «Сколько час?». Фигуристка ответила: «Два веганских бургера», – пишет «Чемпионат».

В субботу интернет-пользователи бурно возмущались новым номером Медведевой с раздеванием. Медведева объявила для подписчиков конкурс «конкурс на самый жесткий коммент» о ее откровенном наряде.

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