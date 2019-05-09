Врио губернаторов приняли участие в праздновании Дня Победы

«Я нес портреты бабушки и дедушки, Михайлова Василия Михайловича и Горниковой Наталии Федоровны. Бабушка моя в 20 лет сама добровольно пошла на призыв. Он была радиосвязисткой, сопровождала авиационные воинские части», – рассказал врио главы Забайкалья Александр Осипов, принимавший участие в шествии «Бессмертного полка» в Чите.

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны 97-летнюю Марию Жданову, которая всю войну проработала санитаркой в медицинского-санитарном батальоне и спасла сотни жизней.

«Олег Хорохордин сегодня приехал к Марии Ивановне и лично поздравил ее с праздником. Она всю жизнь посвятила спасению людей, всю войну в медсанбате спасала солдат, а потом, после войны, работала в больницах. Сейчас она живет в селе Майма с внуком и его семьей», – цитирует пресс-службу правительства региона ТАСС.

Хорохорин во время встречи с Ждановой отметил, что ее энергии можно позавидовать: в свои 97 лет она принимает активное участие в работе с молодежью, встречается со школьниками и рассказывает им о разных событиях времен войны.

«Во время войны столько раненых прошло через мои руки – я в медпунктах первую помощь оказывала, сортировала раненых. Тяжело раненных – в голову, в живот, в грудь. Их до трех дней оставляли в медпункте: если три дня прожили – дальше отправляли на лечение», – рассказала Жданова главе региона. По словам ветерана, во время войны она стала и донором – в то время медики делали прямое переливание из вены в вену. Своей кровью она поделилась не менее чем с десятком солдат, и потом, уже в мирное время, продолжала сдавать кровь.

Только в 1986 году Мария Жданова, почетный донор СССР, кавалер ордена Отечественной войны II степени, медалей «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», ушла на пенсию.

В свою очередь врио губернатора Забайкалья Александр Осипов, приняв участие в праздновании Дня Победы, вместе с супругой пронес в «Бессмертном полку» портреты фронтовиков. Сам глава региона нес два портрета: на них были изображены капитан Василий Михайлович Михайлов и ефрейтор Наталья Федоровна Горникова. В руках у жены Александра Осипова был портрет лейтенанта Петра Федоровича Киншова.

«Я нес портреты бабушки и дедушки, Михайлова Василия Михайловича и Горниковой Наталии Федоровны. Бабушка моя 1921-го года рождения, в 20 лет сама добровольно пошла на призыв, ее отправили учиться в авиационное училище, она была радиосвязисткой, сопровождала авиационные воинские части. У нее большой фронтовой путь, благодаря ей я увидел, что люди, которые пережили тяготы войны, лишения, после обладают удивительным жизнелюбием, оптимизмом, задором, желанием созидать», – цитирует врио губернатора портал «Чита.Ру».

Напомним, сегодня в России и других странах отмечается 74-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, в ознаменование которой в Москве на Красной площади был проведен Парад Победы.

На параде выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил граждан с Днем победы, подчеркнув, что с каждым годом все больше и острее чувствуется ценность и мощь военного подвига в годы Великой Отечественной войны.

В своей речи он также указал на недопустимость возведения нацистов в кумиры, пообещал продолжать укреплять обороноспособность России и призвал страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД