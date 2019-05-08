Россия разработала план попадания в топ-5 экономик мира

Согласно установленным в едином плане по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года показателям, в 2023 году Россия должна войти в топ-5 экономик мира.

Из плана следует, что в настоящее время Россия располагается на шестом месте по паритету покупательной способности, а в 2017 году она отставала от находящейся на пятом месте Германии на 4,4%, пишет ТАСС.

Согласно прогнозам правительства, сокращать отрыв от Германии и сохранять положительный отрыв от Индонезии (сейчас располагается на 7 месте списка) получится, если Россия выйдет на темп роста ВВП более 3%

Чтобы ускорить темпы роста экономики России, предложено увеличить объем инвестиций в основной капитал до 25% ВВП, производительность труда, уровень добавленной стоимости, создающейся в стране, повысить несырьевой экспорт, экономическую активность населения и число занятых.

Предполагается, что при соблюдении всех условий в 2020 году рост ВВП ускорится до 2% с 1,3% в текущем году, а с 2021 года экономика будет расти с превышающими 3% темпами: 2021 год – 3,1%, 2022 год – 3,2%, 2023-2024 годы – 3,3%. При этом несырьевой неэнергетический экспорт должен достичь в этом году 230 млрд долларов и со временем увеличиться до 350 млрд долларов к концу обозначенного срока.

Ранее сообщалось, что Россия поднялась в рейтинге стран с самой «несчастной» экономикой с 34 на 17 место. Это связали с устойчивым увеличением безработицы и прогнозами ускорения роста цен.