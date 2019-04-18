Названы страны с самой «несчастной» экономикой

Венесуэла пятый год подряд занимает первую строчку рейтинга самых «несчастных» экономик мира по версии агентства Bloomberg.

В первую пятерку рейтинга по уровню «несчастья» также вошли Аргентина, ЮАР, Турция и Греция. Агентство подчеркивает, что эти страны продолжают испытывать экономические трудности и демонстрируют слабые успехи в сдерживании роста цен и борьбе с безработицей. Замыкают десятку «лидеров по несчастью» Украина, Уругвай, Испания, Бразилия и Саудовская Аравия, передает РИА «Новости».

Индекс основан на представлении о том, что низкий уровень инфляции и безработицы – это показатели того, насколько хорошо живется гражданам той или иной страны. В этом году рейтинг составлен на основе проведенных агентством опросов экономистов, а не официальной статистики, как в предыдущие годы. Всего в рейтинг вошли 62 страны мира.

Россия за год поднялась по лестнице самых несчастных стран сразу на 17 ступенек – с 34-го на 17-е место, что связано, как поясняет агентство, с прогнозами ускорения роста цен и устойчивым уровнем безработицы.

Статус наименее «несчастной» экономики мира снова получил Таиланд, следом за ним идет Швейцария и замыкает первую тройку Сингапур.