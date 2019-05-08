Силы ПВО отразили очередную атаку на Хмеймим

Террористы из Идлибской зоны деэскалации в среду вновь попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин.

Боевиками террористических группировок «Катиба Ард эль-Баб» и «Катиба Джебель-Бутма» выпустили в направлении авиабазы 12 реактивных снарядов, сообщается в Facebook Министерства обороны России.

Все снаряды боевиков были сбиты дежурными средствами ПВО, говорится в сообщении. Пострадавших и разрушений в результате атаки террористов нет.

«Средствами артиллерийской разведки оперативно выявлены две огневые позиции боевиков, с которых велся обстрел. Авиацией ВКС России и артиллерией сирийских правительственных войск позиции боевиков террористических группировок уничтожены», – сообщил Купчишин.

В понедельник российские системы ПВО дважды отразили атаку на Хмеймим, сбив 27 реактивных снарядов.

Ранее сообщалось, боевики атаковали российскую базу в Сирии 12 раз за месяц.