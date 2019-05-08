Putin Team провела праздник для ветеранов накануне Дня Победы

В Волгоградской области, в городе Калач-на-Дону, прошел праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и детей Сталинграда, он был организован активистами движения Putin Team.

Праздничное мероприятие прошло 8 мая, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Организаторы выбрали в качестве места проведения город воинской славы. 26 августа 1942 года Калач-на-Дону захватила 6-я армия вермахта. 23 ноября, после сложнейших боев, город был освобожден, в этот же день в Калачевском районе замкнулось кольцо вокруг 6-й армии немецко-фашистских захватчиков. Эти события сыграли большую роль в Сталинградской битве.

Накануне Дня Победы в калачевском кафе «Сказка» собрались более 100 ветеранов. На встрече царила очень трогательная атмосфера: пожилые люди общались, делились воспоминаниями, слушали концерт, пели песни военного времени под баян и гитару. Активисты Putin Team были рады организовать праздник для героев войны, подаривших нам мирное небо, и надеются, что встреча запомнится ее участникам надолго.

Putin Team (команда Путина) – неформальное общественное движение, созданное в конце 2017 года российским хоккеистом Александром Овечкиным. Цель проекта – объединить людей, которые гордятся Россией и хотят сделать ее сильнее. Присоединиться к движению может каждый.

О своем вступлении в движение сообщили певец Николай Басков, актеры Андрей Мерзликин, Михаил Галустян, Андрей Рожков, певицы Полина Гагарина, Зара, спортсмены Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Елена Исинбаева, Дмитрий Труненков, Елена Слесаренко, Евгений Плющенко и многие другие.