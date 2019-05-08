Производитель «Суперджетов» заявил о надежности шасси

В АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), производящем пассажирские лайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), заверили в надежности систем шасси самолетов.

«Система шасси SSJ 100 соответствует самым жестким требованиям и абсолютно надежна. Все системы SSJ 100 сертифицированы по российским и европейским стандартам. Никаких специфических особенностей у шасси SSJ 100 нет. Шасси работают штатно», – передает «Интерфакс» заявление производителя.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

В среду вылет Sukhoi Superjet 100 из Ростова-на-Дону отменили из-за заевшей педали. Ранее в авиакомпании «Аэрофлот» отложили вылеты двух «Суперджетов» после катастрофы с самолетом этого типа, произошедшей в воскресенье.