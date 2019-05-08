В Кремле прокомментировали решение Киева не признавать паспорта России жителей Донбасса

Москва продолжит выдавать российские паспорта жителям Донбасса, несмотря на решение Киева признать их недействительными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа», – сказал он, передает ТАСС.

Песков сделал это заявление незадолго до того, как украинское правительство признало недействительными на территории страны российские паспорта, выданные жителям Донбасса.

Напомним, 7 мая в ДНР заработали все отделения выдачи российских паспортов.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему российский паспорт лучше украинского, а также чем вызван такой ажиотаж в Донецке.