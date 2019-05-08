В Кремле прокомментировали возможность кадровых решений в «Транснефти»

Кремль исходит из того, что в докладе главы Минэнерго Александра Новака не упоминались неверные действия со стороны руководства «Транснефти» по ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, возможны ли кадровые решения в отношении руководства «Транснефти», Песков напомнил, что во вторник на заседании правительства министр энергетики сделал доклад по данному вопросу, передает ТАСС.

«В докладе Новака не было никакой оценки неверных каких-то действий со стороны руководства «Транснефти» или компании. Вместе с тем, вы знаете, что в отношении одной из частных фирм ведутся следственные действия, несколько человек задержаны, которые подозреваются в том, что именно их манипуляции привели к загрязнению нефти в трубе», – заявил Песков.

Во вторник министр энергетики Александр Новак сообщил, что следствие выявило группу компаний, которая осуществляла сдачу загрязненной нефти в трубопровод «Дружба», по делу были задержаны четыре человека. Позже были названы имена фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

В апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было названо намеренным. Белоруссия и ряд других стран приостановили прием нефти из России. «Чистая» нефть вновь начала поступать только в начале мая.