В Кремле прокомментировали ситуацию с выполнением иранской ядерной сделки

Россия вместе с европейскими партнерами будет работать над поддержанием жизнеспособности ядерной сделки по Ирану, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Насколько знаю, сегодня передается послание президента Роухани, о котором шла речь. В целом, вы знаете, что президент Путин неоднократно говорил о своей приверженности СВПД, о важности и безальтернативности в настоящий момент», – заявил Песков, комментируя ситуацию с выполнением иранской ядерной сделки, передает РИА «Новости».

Он напомнил также, что российский лидер неоднократно говорил о последствиях необдуманных шагов в отношении Ирана. «Вот мы видим, что эти последствия начинают наступать. Безусловно, российские дипломаты продолжат обсуждать эту тему, в том числе с европейскими партнерами, с тем, чтобы работать над поддержанием дальнейшей жизнеспособности этого документа», – заверил представитель Кремля.

Песков также заявил, что в графике Путина на среду не значится встречи с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

В среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран направил странам-членам соглашения по иранской ядерной программе пять писем, в которых объявил о приостановке выполнения части обязательств.

Политолог Алексей Малашенко рассказал газете ВЗГЛЯД о последствиях отказа Ирана от ряда условий ядерной сделки.