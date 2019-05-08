Раскрыт план нападения на наследника престола в Японии

Японская полиция выяснила, что оставивший на парте японского принца ножи мужчина намеревался напасть на мальчика.

50-летний мужчина во время допроса признался, что намеревался напасть на 12-летнего принца Хисахито. Арестованный также критически высказывался о самой императорской системе в Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

26 апреля мужчина, выдав себя за ремонтного рабочего, проник в элитную школу, где учится принц. После этого в классе на парте наследника престола были найдены два ножа, один из которых был переделан в копье – к нему было прикреплено древко, а лезвие было покрашено розовой краской.

Полиция расценила такие действия как прямую угрозу в адрес Хисахито, который стал вторым в списке потенциальных наследников после того, как его дедушка отрекся от престола.