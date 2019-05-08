Мэй вознамерилась остаться премьером Британии до осени

Глава британского правительства Тереза Мэй, вероятно, сохранит свой пост до осени, сообщают СМИ.

Предполагалось, что Мэй объявит об отставке до ухода Палаты общин в июле на летние каникулы. Однако канцелярия премьера дала понять, что разрабатывает план нового крайнего срока вывода из тупика ситуации вокруг Brexit, передает ТАСС со ссылкой на Times..

Это может позволить Мэй сохранить пост на четыре месяца дольше, так как ее отказ объявить об отставке до середины июля срывает предполагаемый график избрания кандидата ей на замену.